Das Hetzelstift impft seit 22. November an zwei Nachmittagen in der Woche, das Landesimpfzentrum im Telekom-Hochhaus ist seit 24. November im Ein-Schicht-Betrieb geöffnet. Allerdings ist für beide Einrichtungen ein Termin notwendig. Derweil fragen etliche Leser nach, wann der Landesimpfbus das nächste Mal nach Neustadt kommt, wo die Impfung ohne Termin erfolgt. Nach Angaben der Stadt sieht das Land aber derzeit überall dort keine Landesimpfbus-Termine vor, wo Landesimpfzentren wiedereröffnet wurden. Allerdings werde „wohlwollend geprüft“, ob Neustadt doch wieder einmal angesteuert werden könnte, wenn es freie Termine geben sollte. Wie das Land am Freitagnachmittag informierte, sind bis Jahresende insgesamt noch über 270 Termine geplant. In den vier Monaten seit Impfbus-Start seien rund 150.000 Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden.