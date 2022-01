Impfen ohne Termin ist am Mittwoch zwischen 9 und 17 Uhr in Diedesfeld möglich: Der Landesimpfbus macht in dieser Zeit Halt an der Festhalle. Um den Impfwilligen einen trockenen und warmen Wartebereich bieten zu können, wird im Gebäude geimpft, und zwar Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech und Moderna. Die Schutzimpfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren ist nur in Begleitung eines Elternteils oder eines Sorgeberechtigten möglich. Für die Schutzimpfung von Jugendlichen der Altersgruppe 16 bis 18 Jahre ist eine Einverständniserklärung der Eltern oder Sorgeberechtigten notwendig. Diese steht unter www.neustadt.eu/impfen zum Download zur Verfügung. Ausweis und Impfpass sollen mitgebracht werden. Alle Impftermine und weitere Informationen des Landes gibt es unter https://corona.rlp.de/de/impfen sowie telefonisch bei der Landeshotline 0800 5758100.