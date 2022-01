Der Landesimpfbus hält im Januar zweimal in Haßloch. Den Piks gibt es am Donnerstag, 20. Januar, 8 bis 16 Uhr, auf dem TSG-Parkplatz und bei einem weiteren Termin am Donnerstag, 27. Januar, 9 bis 17 Uhr, in der Sporthalle der Schillerschule. Der Impfbus kommt dazu auf den Pfalzplatz. Das mobile Impfbusteam – eines von zwölf, die in Rheinland-Pfalz unterwegs sind – bietet Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen an. Geimpft wird ohne Anmeldung. Da die Nachfrage groß ist, muss mit Wartezeiten gerechnet werden.