Hingehen, Personalausweis zeigen, Impfung erhalten: Das ist am Dienstag, 28. Dezember, in Forst möglich. Der Landesimpfbus steht von 9 bis 17 Uhr vor der Felix-Christoph-Traberger-Halle. Um die Anzahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter zu steigern, bietet das Land auch zwischen den Jahren Impfungen ohne Anmeldung in vielen Orten an. Für Impfwillige stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech zur Verfügung. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind möglich. Benötigt wird der Personalausweis. Wer auf einen barrierefreien Zutritt angewiesen ist, soll vor Ort die Mitarbeiter ansprechen. Es wird dann eine Lösung gefunden, um in der Nähe eine barrierefreie Impfung zu ermöglichen.

Ein weiterer Termin in unserer Region: Am Montag, 3. Januar, 9 bis 17 Uhr, kommt der Landesimpfbus ans Bürgerhaus Maikammer.