Seit Mitte November setzt das Land Rheinland-Pfalz zwei zusätzliche Impfbusse ein, um neben Erst- und Zweitimpfung auch die Nachfrage an Booster-Impfungen abdecken zu können. Am Donnerstag, 25. November, 9 bis 17 Uhr, kommt der Landesimpfbus nach Haßloch auf den Pfalzplatz. Geimpft wird ohne Termin in der Turnhalle der Schillerschule. In der einen Hallenhälfte finden die Impfungen statt, in der anderen Hallenhälfte befindet sich der Warte- und Ruhebereich, in dem man nach der Impfung noch 15 Minuten zur Beobachtung verbleibt. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und BioNTech zur Verfügung. Da die Impfnachfrage zuletzt wieder zugenommen hat, wird mit Wartezeiten gerechnet. Im Bereich vor der Turnhalle werden daher einige Parkplätze abgesperrt, damit die Wartesituation möglichst übersichtlich gehandhabt werden kann und wartende Personen nicht auf der Straße stehen müssen.

Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Zusätzlich sind in Rheinland-Pfalz Auffrischungsimpfungen für alle Erwachsenen in den Impfbussen möglich. Die Zweitimpfung muss mindestens sechs Monate zurückliegen.

Ausweis und Impfpass müssen mitgebracht werden. Alle Impftermine und weitere Informationen des Landes gibt es unter https://corona.rlp.de/de/impfen sowie bei der Landeshotline 0800 5758100.