(Aktualisiert um 15.01 Uhr) 380 Impfwillige konnten am Montag bei der Landesimpfbus-Aktion am Neustadter Saalbau versorgt werden. Laut Stadtverwaltung waren es zwei Drittel Auffrischungsspitzen und ein Drittel Erst- oder Zweitimpfungen. Zwar läuft die Aktion noch bis 16 Uhr, aber alle Impfdosen sind vergeben, wird ab jetzt nur noch die Liste abgearbeitet. Der Impfbus war kurz nach 8 Uhr an den Saalbau gekommen. Bis zu 50 Menschen konnten im Gebäude warten, wo auch geimpft wurde. Im Einsatz waren neben dem DRK-Impfbusteam auch mehrere Ärzte. Außerdem war der kommunale Vollzugsdienst vor Ort. Dass der Saalbau zugänglich ist, hatte die Stadt dem Land ermöglicht. Anlass waren die zunächst chaotischen Zustände beim letzten Impfbus-Stopp am Stadionbad, wo zunächst auch nur ein Arzt im Einsatz war.