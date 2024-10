Die Landesgartenschau 2027 in Neustadt wird um rund 9,1 Millionen Euro teurer als bisher kalkuliert, die Kosten steigen auf 32,9 Millionen Euro. Das wurde im Neustadter Bauausschuss bekannt gegeben. Der Ausschuss lobte den Gesamtentwurf für den Landschaftspark dennoch, weil von der Kostensteigerung wegen zahlreicher Förderprogramme nur 2,3 Millionen Euro an der Stadt hängen bleiben. Was zu den höheren Kosten geführt hat und wie die Planungen für das Großereignis in Neustadt aussehen, lesen Sie hier.