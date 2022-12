Wie sehen die Entwürfe zur Realisierung der Landesgartenschau 2027 in Neustadt aus, die 15 Planungsbüros aus ganz Deutschland eingereicht haben? Wer sich dafür interessiert, für den stehen ab 12. und bis 20. Dezember die Türen im Klemmhof gegenüber dem Elwedritschebrunnen offen. Dort informiert eine kleine Ausstellung montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr über die Arbeiten. Außerdem werden auch Führungen angeboten: am 16. und 19. Dezember, jeweils 17 Uhr, Anmeldung per E-Mail an info-lgs@neustadt.eu. Am 15. Dezember, 18 Uhr, ist zudem Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht zu Gast. Am Dienstag war der Wettbewerbssieger gekürt worden: Den Zuschlag erhielt das Planungsbüro Atelier Loidl aus Berlin.