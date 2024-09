Die Renaturierung des Speyerbachs ist ein zentrales Projekt für die Landesgartenschau (LGS) 2027 in Neustadt. Doch vor ein paar Wochen hat die LGS-Geschäftsführung mitgeteilt, dass entgegen der ursprünglichen Planung der Speyerbach beim ehemaligen VfL-Sportplatz in der Nähe des Deponiebergs in seinem betonierten Bett bleiben soll. Denn dort im Boden wurden Altlasten entdeckt. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage haben Vertreter der Stadtverwaltung erklärt, dass die Kosten für die Entsorgung zu hoch gewesen wären. Wie die Untersuchung des LGS-Geländes ablief und was die Altlasten für die Gartenschau und die spätere Nutzung des Geländes bedeuten, lesen Sie hier.