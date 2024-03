Weil viele Besucher beim ersten Termin keinen Platz mehr fanden, bietet das Team der Landesgartenschau (LGS) eine weitere Infoveranstaltung zum Planungsstand der Schau am Montag, 18. März, um 18 Uhr im Roxy-Kino an. Beim ersten Termin am 22. Februar waren die Macher der LGS vom großen Interesse überrascht worden, etliche Interessenten mussten abgewiesen werden. Deshalb berichten die LGS-Geschäftsführer Anne Pieper und Tobias Dreher am 18. März noch einmal über die Planungen zur Landesgartenschau und stehen für Fragen zur Verfügung. Auch das 3-D-Modell des zukünftigen Landesgartenschaugeländes wird wieder zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Noch zuvor, am Donnerstag, 14. März, findet der reguläre, nächste Termin der Inforeihe zur Landesgartenschau statt. Dabei geht es ab 18 Uhr, ebenfalls im Roxy-Kino, um das Thema „Cradle to Cradle – Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft“. Das C2C abgekürzte Konzept basiert auf der Idee, Projekte von Anfang an so zu gestalten, dass alle Materialien und Inhaltsstoffe in den Kreislauf zurückgeführt werden können, aus dem sie entnommen wurden. So sollen möglichst keine Abfälle entstehen. Auch beim Bau der Landesgartenschau soll dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft den Verantwortlichen zufolge konsequent erprobt werden.

Als Referent kommt Michel Weijers, einer der laut Veranstalter profiliertesten Experten im Bereich „Cradle to Cradle“. Er ist Geschäftsführer von C2C ExpoLAB und hat als Projektleiter in der niederländischen Stadt Venlo den Bau eines der weltweit ersten C2C-Gebäude begleitet.

Nach den März-Vorträgen macht die Veranstaltungsreihe zur Landesgartenschau voraussichtlich bis zum Herbst Pause. Für den Sommer haben die LGS-Geschäftsführer Führungen über das künftige Gartenschau-Gelände angekündigt.