Die Stadt Neustadt möchte im Jahr 2026 Gastgeberin der Landesgartenschau (LGS) sein. Vorab möchte sie von ihren Bürgern wissen, was sie sich von der mehrmonatigen Veranstaltung erhoffen.

Nachdem die Stadt bisher auf die Anregungen von Erwachsenen und Kindern eingegangen ist, wollen die Verantwortlichen nun wissen, was sich die Jugend von der LGS wünscht. Dafür lädt sie Neustadter Mädchen und Jungen ab 12 Jahren für Donnerstag, 4. März, 16 Uhr zu einer Videokonferenz ein.

Bei diesem sogenannten Jugendbarcamp treffen sich die Teilnehmer virtuell in einem oder mehreren Räumen, in denen sie Ideen entwickeln können. Ein Schwerpunkt der Diskussion soll auf den Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz liegen. Dazu ist der städtischen Klimaschutzmanager mit an Bord.

Interessierte können sich unter https://lgs.neustadt.eu für das Online-Treffen ankündigen. Wer nicht volljährig ist, für den müssen die Eltern die Anmeldung übernehmen.