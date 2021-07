Jetzt ist endgültig klar: Neustadt wird sich für die Landesgartenschau 2026 bewerben. Der Stadtrat hat am Dienstagabend die Weichen dafür einstimmig gestellt. Nun wird die Bewerbungsbroschüre ausgearbeitet. Im Oktober wird sie dann in Mainz vorgelegt. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) wirkte gerührt und betonte: „Wir stehen zu 100 Prozent hinter der Bewerbung, wir wollen die Landesgartenschau am meisten. Wir sind wild entschlossen und würden uns riesig über den Zuschlag freuen.“ Projektleiterin Martina Annawald (Stadtplanung) erläuterte, worum es der Stadt in der Bewerbung geht: die Aufwertung des Deponiegeländes, aber auch um die Stadtentwicklung in Branchweiler und im Böbig. „Wir streben eine nachhaltige Wirkung an“, so Annawald. Mit dem Gartenschau-Konzept knüpfe die Stadt an das an, „was wir seit Jahren tun“. Die Entscheidung, wer Ausrichter sein wird, fällt im Frühjahr 2022. Als weitere pfälzische Stadt ist Speyer im Rennen.

Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht zur Debatte im Neustadter Stadtrat.