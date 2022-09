Vor rund sechs Monaten ist die Entscheidung gefallen: Neustadt wird 2027 Gastgeber der Landesgartenschau sein. Um interessierten Bürgern die Möglichkeit zu geben, das künftige Landesgartenschaugelände kennenzulernen, bietet die Stadt am Freitag von 16 bis 18 Uhr einen kostenlosen Erkundungsrundgang an. Die Teilnehmer erhalten dabei Einblicke in die Planungen zur Landesgartenschau und welche Ziele die Stadt mit der Ausrichtung verfolgt. Zudem wird über anstehende Vorhaben und Arbeiten informiert. Treffpunkt ist am Parkplatz Deponie Haidmühle (Branchweilerhofstraße (VfL-Parkplatz). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk wird empfohlen.