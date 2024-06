Mit einem Ideenwettbewerb sucht die Stadt interessante Konzepte für zwei Gebäude auf dem Gartenschaugelände. Bei einem Ortstermin konnten sich mögliche Bewerber die Objekte ansehen. Geht der Plan der Verwaltung auf?

Baudezernent Bernhard Adams steht in einer leeren Halle, in der in drei Jahren Blumen zu sehen sein werden. Dann ist nämlich Landesgartenschau (LGS) in Neustadt. Und danach? Das ist offen, und genau deshalb steht Adams hier. Die Stadt hat einen Ideenwettbewerb gestartet, in der sie Konzepte für zwei Gebäude in der Adolph-Kolping-Straße sucht, für eben jene Halle und ein Wohngebäude. Es sind die Hausnummern 38 und 39. Bewerber hatten vor Kurzem die Möglichkeit, sich beide Objekte anzusehen. 15 Leute sind gekommen und lauschen nun Adams und Tobias Dreher, einem der beiden LGS-Geschäftsführer.

Adams betont, dass die Stadt bewusst davon abgesehen hat, die Anwesen meistbietend zu verkaufen. Sie will, dass die künftige Nutzung einen Mehrwert für die Neustadterinnen und Neustadter bringe. Deshalb müssen die Bewerber aber eben auch Bedingungen erfüllen. Ausgeschlossen ist etwa, dass die Halle einfach zur Lagerstätte eines Gewerbebetriebs wird oder das Gebäude zum privaten Wohnhaus. Stattdessen soll die Öffentlichkeit in irgendeiner Form Zugang erhalten. Viel konkreter wird es absichtlich nicht, weil die Stadt offen sein will für ganz unterschiedliche Ideen. Ein paar Ausschlüsse gibt es indes, etwa für Teilnehmer, „die einen anstößigen Nutzungszweck verfolgen“.

Das Haus darf schon während der Landesgartenschau genutzt werden. Foto: snf

Die Verwaltung kann sich sowohl vorstellen, die Immobilien zu verkaufen als auch zu verpachten. Beim Preis werde man kulant sein, sagt Adams: „Es geht uns nicht um den besten Preis, aber wir können auch nichts herschenken.“ Und: Dass die Stadt noch Geld in die Gebäude investiert, sei ausgeschlossen. Das müssten die Käufer oder Pächter schon selbst tun.

Dreher verdeutlicht derweil, dass die Gebäude künftig in einem Park liegen werden, allerdings mit Gewerbebetrieben und Tierheim in der Nachbarschaft, die ihren Standort behalten. Ideal wäre deshalb eine Nutzung, die in den Park passe.

Während die Halle noch für die LGS gebraucht wird, kann das Wohnhaus, an dem der (bald renaturierte) Speyerbach vorbeifließt, schon vorher genutzt werden. Allerdings dürfe es zur Gartenschau-Zeit keine Baustelle sein, betont Adams. Das würde schließlich das Erscheinungsbild der LGS beeinträchtigen.

Neuer Standort für Fitness-Unternehmen

Doch wie viele von den zum Ortstermin Gekommenen haben wirklich ein Konzept für eines der beiden Objekte im Kopf? Schwer zu sagen, denn preisgeben müssen sie bei dieser Gelegenheit nichts. So mancher hat allerdings immerhin konkrete Nachfragen zum Zustand der Gebäude. Und Max Schneider von Crossfit Weinstraße hat schon eine Vorstellung, wie er die Halle nutzen könnte. Er prüft einen Umzug des Fitness-Unternehmens, das derzeit im Altenschemel in Lachen-Speyerdorf beheimatet ist.

Die Teilnahme an dem Ortstermin ist indes keine Voraussetzung für die Teilnahme an dem Ideenwettbewerb. Weitere Interessenten könnten noch einsteigen, hebt Adams hervor. Eine Frist gibt es dennoch. Bis zum 12. Juli, 12 Uhr, muss eine schriftliche Interessenbekundung erfolgen, inklusive eines Exposés über das Projekt.

Es gibt wohl einen Plan B

Anfang September werden dann maximal fünf Interessenten pro Gebäude zu einer Präsentation vor einer Jury eingeladen. Diese besteht aus Adams, Verwaltungsmitarbeitern, den beiden LGS-Geschäftsführern und Karin Henneke, der Geschäftsführerin der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Die Jury wird dann jeweils maximal drei Projekte auswählen, die nicht nur eine Aufwandsentschädigung von jeweils 3000 Euro erhalten, sondern auch in die finale Entscheidung vorgelassen werden. Ende des Jahres dürfen die Bewerber ihre Ideen dem Haupt- und dem Bauausschuss in nicht öffentlicher Sitzung vorstellen. Die Verkaufs- oder Pachtverhandlungen mit dem Sieger sind dann für Anfang 2025 geplant.

Wichtiges Kriterium bei der Entscheidung ist laut Stadt die Attraktivität des Projekts: Werden damit etwa Angebotslücken in Neustadt geschlossen? Hat das Vorhaben Strahlkraft in die Region? Aber auch die Tragfähigkeit, die Nachhaltigkeit und das Zusammenwirken mit dem umliegenden Landschaftspark sind wichtig. Zudem werde der wirtschaftliche und soziale Mehrwert für die Stadt und die umgebenden Quartiere eine Rolle spielen.

Nur: Was ist, wenn es am Ende gar keine ernsthaften Bewerber für beide Immobilien gibt? Adams deutet an, dass ein Plan B existiert: „Wir haben Ideen, wenn sich kein Interessent findet.“

Zur Sache: Kleingärten nicht Teil der Gartenschau

Die Stadt bemüht sich nicht mehr, Grundstücke von Gartenbesitzern im Bereich des Harthäuserwegs zu erwerben. Martina Annawald, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauwesen, berichtet auf Anfrage, dass es Verhandlungen mit zwölf bis 15 Gartenbesitzern gegeben habe. Denn während der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie wurde überlegt, den Bereich als Muster-Kleingärten zu gestalten, ein traditionell beliebter Beitrag zu Gartenschauen. Doch letztlich habe die Stadt nur vier Grundstücke zwischen der Versuchsfläche des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum und dem Rehbach erwerben können. Deshalb sei das Gebiet schon länger aus den Planungen raus, eine Notwendigkeit zum Kauf bestehe nicht. „Ein Interesse wäre gleichwohl weiterhin vorhanden“, so Annawald.

Zu den Gründen, warum die Verhandlungen scheiterten, heißt es von der Fachbereichsleiterin, dass es am Ende immer individuelle Entscheidungen gewesen seien. Manche Besitzer hätte geäußert, dass sie sich mit der Gartennutzung sehr verbunden fühlten und keine anderen Möglichkeiten sähen, woanders Gartenbau zu betreiben oder einen Platz im Grünen zu haben. „Sicherlich hätte der ein oder andere verkauft, wenn die Stadt am Ende des Tages Wohnbaulandpreise bezahlt hätte“, so Annawald weiter. „Dies war haushalterisch aber nicht zu vertreten und wurde daher auch nicht angeboten.“