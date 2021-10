Seit Freitag ist die Neustadter Bewerbung für die Landesgartenschau 2027 in Mainz, am Montag, 18. Oktober, startet eine Postkarten-Aktion des Globus-Einkaufsmarkts, unterstützt von der Willkomm. Die Karten liegen demnach in allen teilnehmenden Geschäften aus. Auf ihnen kann jeder festhalten, warum Neustadt die Schau in sechs Jahren ausrichten sollte. Adressat ist Oberbürgermeister Marc Weigel. Neben Neustadt haben auch Bitburg, Bendorf, Mainz, Speyer sowie die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht, wie das Wirtschaftsministerium auf Anfrage bestätigte.