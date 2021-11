Die Landesgartenschau würde die Menschen aus nah und fern nach Neustadt locken: Diese Botschaft eines Unterstützers der Neustadter Bewerbung für die Schau 2027 findet im Rathaus sicher viel Anklang. Niedergeschrieben wurde sie bei der Postkarten-Unterstützungsaktion, die der Globus-Einkaufsmarkt am 18. Oktober initiiert hatte. So liegen die Karten bei ihm und weiteren teilnehmenden Geschäften aus. Sie können nach Lust und Laune gestaltet und an den Oberbürgermeister adressiert werden. Wenn die Landesgartenschau-Kommission aus Mainz am 22. November in Neustadt zu Gast ist, sollen die Karten übergeben werden. Die Stadt hofft auf weitere Zusendungen. Denn: Je mehr es seien, desto klarer sei die Botschaft, dass die Menschen in Stadt und Land die Landesgartenschau wollen.