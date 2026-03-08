Durch die Verschiebung der Landesgartenschau steigen die Kosten für die Blumenschau deutlich an. Wegen der Insolvenz einer Baufirma prüft das Land,wie berichtet, einen ein Jahr späteren Start im Jahr 2028. Das Wirtschaftsministerium bezifferte die Mehrkosten auf rund 2,7 Millionen Euro und berief sich bei den Angaben auf die Organisatoren. Der fraktionslose Abgeordnete Martin Louis Schmidt hatte dafür eine parlamentarische Anfrage gestellt. Das Land hatte bereits im vergangenen Frühjahr zusätzliche 5,4 Millionen Euro für die Landesgartenschau zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zeitpunkt beliefen sich die Landesmittel auf 23 Millionen Euro.