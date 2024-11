Seit ein paar Wochen wird auf dem Gelände der Landesgartenschau (LGS) in Neustadt gebaut. Was sich seitdem bereits verändert hat und was die nächsten Monate bringen werden, zeigt LGS-Geschäftsführerin Anne Pieper bei der ersten Baustellenführung am Freitag, 22. November, um 14.30 Uhr. Die Teilnehmer werden dann unter anderem die freigestellte neue Radwegeachse sehen. Der Radweg wird die Innenstadt mit dem Ordenswald verbinden und eine wichtige Lücke im Radwegenetz schließen. Bei der Führung werden außerdem die aktuellen Abbruch- und Rodungsarbeiten erläutert: In der Adolf-Kolping-Straße wurden noch vorhandene kleinere Gebäude aus dem Gewerbebestand abgerissen. Auf dem ehemaligen Gewerbegelände soll eine Ausstellungshalle entstehen. Außerdem wird hier der Verbindungsweg von den Neubachwiesen zum Panoramaberg verlaufen. Die Renaturierung des Speyerbachs beginnt im Bereich der Landwehrstraße. Um dem Gewässer den nötigen Raum zu geben, müssen Bäume – vor allem Pappeln – gefällt werden.

Da der Rundgang teils über unbefestigte Wege führt und auch bei Regen stattfindet, wird dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk dringend empfohlen. Der Treffpunkt ist am Parkplatz Deponie Haidmühle (Branchweilerhofstraße, VfL-Parkplatz). Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail unter info-lgs@neustadt.eu unbedingt erforderlich.