Eine Landesgartenschau ist eine Ausstellung rund um den Gartenbau. In Rheinland-Pfalz wird sie alle paar Jahre abwechselnd in verschiedenen Städten veranstaltet. In Neustadt sind dazu jetzt die jüngsten Einwohner gefragt.

In vielen Familien und auch in Kitas oder Schulen dürfen Kinder mitbestimmen. Nicht in jedem Fall, aber doch bei so einigen Fragen. In Neustadt ist die Meinung der jüngsten Einwohner jetzt bei der Stadtverwaltung gefragt. Das Thema: die Landesgartenschau 2026 – eine Ausstellung rund um den Gartenbau, die abwechselnd in verschiedenen Städten von April bis Oktober veranstaltet wird.

Um diese Schau im Jahr 2026 ausrichten zu dürfen, muss sich Neustadt bis Oktober 2021 beim rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium bewerben. Deshalb muss bis dahin ein Konzept vorliegen. Bei diesem Konzept sind die Bürger gefragt, nicht nur die Erwachsenen, sondern eben auch der Nachwuchs. Gefragt wird dabei während einer Videokonferenz. Denn wegen Corona sind echte Begegnungen aktuell ja kaum möglich. Diese Videokonferenz heißt in der Digitalsprache Barcamp und findet am nächsten Samstag, 23. Januar, ab 10 Uhr statt.

Wettbewerb läuft noch

Dabei will die Stadt wissen, was sich die Neustadter Kinder für das Gelände der Landesgartenschau wünschen. Das Gelände liegt im Osten der Stadt, jenseits des Bahnhaltepunkts Böbig. Zu dem Gebiet zählt auch die alte Mülldeponie – ein für Neustadter Verhältnisse richtiger Berg, auf dem so einiges entstehen könnte. Allerdings muss bei diesem Barcamp nicht bei Null angefangen werden. Denn bereits seit ein paar Wochen läuft ein Kreativwettbewerb für Kinder zur Landesgartenschau. Dabei wird auf einem Kinderstadtplan gezeigt, wo das Gelände liegen soll. Auf dem Stadtplan gibt es auch ein freies Feld – wer eine Idee hat, kann es ausfüllen und dabei malen, schreiben, basteln und zusätzlich Bilder oder Fotos einreichen. Die bislang eingegangenen Vorschläge werden bei der Videokonferenz präsentiert.

Und hier geht es zum Kreativwettbewerb und zur Videokonferenz.