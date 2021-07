Auf dem Weg zur Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 ist die vorletzte Hürde genommen worden: Bauausschuss und Umweltausschuss haben die Machbarkeitsstudie einstimmig abgesegnet. Bis 15. Oktober soll die Bewerbung in Mainz vorliegen. Stadtplanerin Martina Annawald bekam für ihre Präsentation am Donnerstagabend im Saalbau breite Zustimmung. Nun muss der Stadtrat das Vorhaben am Dienstag noch absegnen, dann kann die Bewerbung eingereicht werden. Annawald erläuterte den zwei Gremien die Grundüberlegungen – Kernstück dabei: die Aufwertung der Altdeponie Haidmühle zu einem Naherholungsgebiet. Annawald kündigte an, dem Stadtrat im Oktober die Bewerbungsbroschüre vorzustellen. Das Land wolle im Frühjahr 2022 entscheiden, welche Kommune die Landesgartenschau ausrichten darf. Christoph Bachtler (FWG) lobte die „Stringenz des Entwurfs“. Clemens Stahler (CDU): „Das geht in die richtige Richtung.“ Claus Schick (SPD) meinte: „Es ist schön, dass wir alle an einem Strang ziehen. Wenn das so bleibt, werden wir den Zuschlag bekommen.“ Elke Kimmle (Grüne) sprach von „einem extrem überzeugenden Konzept“. Auf Nachfrage von Friderike Graebert (Grüne) meinte Baudezernent Bernhard Adams, dass man nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts wohl auch das Gelände des Abfallwirtschaftszentrums mit in die Überlegungen einbeziehen könne. Details würden geregelt, „ wenn wir den Zuschlag bekommen“.