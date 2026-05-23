Viele Neustadter freuen sich auf die Landesgartenschau und sind neugierig, wie sich das Gelände entwickelt. Doch dabei hat die LGS-Gesellschaft mit einem Problem zu kämpfen.

Wenn sich im April 2028 die Tore für die Landesgartenschau in Neustadt öffnen, können sich die Besucher über ein völlig neu gestaltetes, rund 30 Hektar großes Areal rund um Speyerbach, Deponieberg, Maifischgraben und Bahnhaltepunkt Böbig im Osten der Stadt freuen. Für die Landesgartenschaugesellschaft hat Michael Rösel, Projektleiter Planung, Bau, Betrieb, das Gelände genau im Blick und kann anhand des großen Plans genau aufzeigen, an welcher Stelle gerade was gebaut wird. Rösel ist zufrieden, wie sich alles entwickelt: „Wir sehen das, was wir sehen wollen.“ Denn einzelne Bereiche des Gartenschaugeländes sind tatsächlich schon fertig – etwa der renaturierte Speyerbach, der Weidendom, auch Aussaaten und Anpflanzungen sind schon erfolgt. „Jetzt muss alles in Ruhe anwachsen, das braucht Zeit.“

An anderen Ecken – etwa rund um den Deponieberg sowie im Bereich der Blumenhalle – wird noch kräftig gearbeitet, und zwar mit schwerem Gerät. Rösel freut sich über das große Interesse vieler Neustadter und Bürger aus der Region am Projekt Landesgartenschau. Die Resonanz auf die vielen Führungen und Info-Abende sei toll. Man spüre dadurch großen Rückhalt. Allerdings habe es zuletzt auch eine Entwicklung gegeben, die den LGS-Verantwortlichen Magenschmerzen bereitet. „Wir haben immer wieder mit Baustellentouristen zu tun, also Menschen, die unbefugt aufs Gelände kommen“, sagt Kerstin Kiani Nejad, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Umleitungen für Radfahrer

Immer wieder träfen LGS-Mitarbeiter oder Mitarbeiter der Baufirmen auf Neugierige, die sich auf eigene Faust im Gelände umschauten. Zum Teil begegne man auch Radfahrern, die die von früher gewohnten Wege nutzen möchten, um schnell zu ihren Zielen zu kommen. Spreche man die Menschen dann an, reagierten die meisten verständnisvoll, sagt Rösel. „Sie sagen dann beispielsweise, dass die Absperrung am Bauzaun offen gewesen sei.“ Solche Öffnungen seien aber nicht als Einladungen zu verstehen, sondern im Zaun werden mal Elemente geöffnet, weil die Baufirmen dort gerade rein- und rausfahren müssen. Rösel und Kiani Nejad warnen eindringlich: Beim Landesgartenschau-Gelände handele es sich trotz aller Fortschritte um eine Großbaustelle. Daher sei es auch umfangreich umzäunt.

Dies geschehe zum Schutz der Bürger, dass es zu keinen Unfällen kommt. Dies erfolge aber auch, damit die Baufirmen dort mit schwerem Gerät arbeiten können. „Wir bitten wirklich darum, das Baustellengebiet zu meiden. Im gesamten Bereich haben wir viele Unebenheiten und schwer einsehbare Stellen, an denen es zu Stürzen kommen kann. Wir wollen einfach nicht, dass sich jemand verletzt“, so Kiani Nejad. Rösel appelliert an die Radfahrer: Auch er habe früher die Wege übers jetzt entstehende LGS-Gelände genommen. Aktuell sei das aber schlicht zu gefährlich. „Es gibt ja andere Wege und Umleitungen. Die dauern nur etwas länger. Und nach der LGS gibt’s hier dann umso schönere Wege“, so Rösel.

Regelmäßige Führungen

Beide LGS-Mitarbeiter sind froh, dass es bisher noch zu keinem Unfall gekommen ist. „Dabei soll es bitte auch bleiben“, betont Rösel. Da das Gelände durch die Neugestaltung immer wertvoller werde und man vereinzelt schon beobachtet habe, dass Schlösser an den Zäunen aufgebrochen wurden, werde die LGS-Gesellschaft künftig auch auf einen Sicherheitsdienst sowie Überwachung setzen müssen.

Rösel und Kiani Nejad betonen, dass die Absperrungen tatsächlich vor allem aus Schutzgründen aufgestellt worden sind und daher zu beachten seien. Außer der Unfallgefahr müsse man insbesondere auch darauf achten, dass keine Schäden an frisch angelegten Bereichen entstehen, die zu Folgekosten und Mehraufwand führen. „Wer neugierig ist, soll sich melden. Wir bieten regelmäßig Führungen an und konnten bisher jedem einen Platz dort anbieten“, so Kiani Nejad. Infos dazu gibt es per Mail an info-lgs@neustadt.eu.