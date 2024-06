Am 9. Juni entscheidet sich, wie der Neustadter Stadtrat in den nächsten fünf Jahren aussieht. In Sachen Landesgartenschau, die in weniger als drei Jahren beginnt, ist noch so manche Entscheidung zu fällen. Etwa welches Erbe sie hinterlassen soll.

Im Herbst beginnt sie so richtig Gestalt anzunehmen, die Landesgartenschau (LGS). Dann wird auf dem Gelände im Osten Neustadts