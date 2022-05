Die Landesgartenschau wirft ihre Schatten voraus. Zumindest beim Organisatorischen. Technischer Geschäftsführer wird Tobias Dreher sein.

Die Landesgartenschau 2027 im Osten der Neustadter Kernstadt umfasst zwei Bereiche: Zum einen muss sie geplant und gebaut werden, zum anderen folgen darauf sechs Veranstaltungsmonate. Für diese Aufgaben wird wie immer eine eigene LGS GmbH gegründet, an der die Stadt zu 60 Prozent und die rheinland-pfälzische Projektgesellschaft Landesgartenschau zu 40 Prozent beteiligt sind. Diese Projektgesellschaft gibt es seit 20 Jahren, darin vertreten sind Dachorganisationen der grünen Berufe, im Aufsichtsrat sitzt zudem das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Amtskollege noch offen

Für die Landesgartenschau GmbH stellt die Projektgesellschaft den technischen Geschäftsführer, während die ausrichtende Kommune den kaufmännischen Amtskollegen benennt. Dieser steht noch nicht fest, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte.

Tobias Dreher ist Landschaftsarchitekt und hat zudem einen Masterabschluss im Medien- und Eventmanagement. Mit Landes- und Bundesgartenschauen ist er seit 2004 befasst. Nach der jüngsten Landesgartenschau 2015 in Landau ist der Kurpfälzer in der Südpfalz „hängengeblieben“. In den vergangenen sechs Jahren war er über die Projektgesellschaft bei zwei Großprojekten in Mannheim im Boot: beim Taylor-Park, einer Art grünem Gewerbegebiet, und beim Franklin-Field, einer öffentlichen Sportfläche im neuen Wohnquartier Franklin-Mitte.

„Tolles Grundkapital“

In Neustadt allerdings wird es für den Landschaftsarchitekten trotzdem eine Premiere geben: Dass eine Altdeponie eine zentrale Rolle spiele, habe er bislang noch nicht erlebt, so Dreher am Mittwoch im Stadtrat. Das sei eine sehr interessante Aufgabe. Ebenso reizvoll sei es, dass das Gelände zwei Bäche – den Speyer- und den Rehbach – umfasse, „ein tolles Grundkapital“.

Tobias Dreher zufolge soll ab 2024 gebaut werden, um bis Ende 2026 fertig zu sein. Als erstes gehe es nun um den Gestaltungswettbewerb auf Grundlage des Bewerbungskonzepts, Ende 2022 sollte die Jury dann tagen. Die Arbeiten für das Veranstaltungskonzept und die Organisation während des Landesgartenschaubetriebs starteten frühestens in drei Jahren.