Ohne Ehrenamtliche wird die Landesgartenschau in Neustadt nicht funktionieren. 225 potenzielle Helfer sind registriert. 100 waren bei einem Rundgang begeistert.

Am Freitagnachmittag müssen die Mitarbeiter der Landesgartenschau-Gesellschaft beweisen, dass sie improvisieren können. Nach einem Infoabend im März hatten sie alle, die sich schon für 2028 als ehrenamtliche Helfer registriert haben, zu einer Führung übers Gartenschaugelände eingeladen. Das Interesse war enorm: 100 Anmeldungen. Ganz nach dem Motto: Man will sich nicht nur einbringen, sondern auch wissen, was sich rund um den Deponieberg so alles tut. „Einen so großen Zulauf hatten wir bei unseren Führungen noch nie“, sagt LGS-Geschäftsführerin Anne Pieper. Wohl wissend, dass alle Veranstaltungen rund um die LGS regen Zuspruch finden. Aber am Freitag vermeldet sie: neuer Rekord.

Kurzentschlossen werden zwei Gruppen gebildet, damit auf dem eineinhalbstündigen Rundgang auch alle die Informationen aufnehmen können. Für eine Gruppe ist Pieper zuständig, die andere übernehmen Marketing-Leiter Frank Luschnat sowie Lisa Kofink, die sich ums Ehrenamt kümmert. Kofink ist neu im LGS-Team und hat vor ein paar Wochen in dieser Funktion Ingrid Dickes abgelöst. Nun steht sie begeistert vor den Besuchern, die zum Teil aus Ludwigshafen angereist sind und unter denen sich auch Menschen befinden, die erst noch nach Neustadt ziehen werden.

Schulungen ab Winter

Kofink informiert, dass sie von der Resonanz auf die im März angelaufenen Ehrenamtsbemühungen begeistert sei: „Wir haben 225 Anmeldungen.“ Dass 100 von ihnen bei der Führung dabei sind, „zeigt Ihr großes Interesse“. Das sei wichtig, denn „ohne Ehrenamt wird die Landesgartenschau nicht funktionieren. Es gibt eine Masse an Aufgaben, und Sie alle werden das Gesicht der Gartenschau sein.“ Es soll bald einen zweiten Infoabend geben. Ziel sei, „weitere 275 Ehrenamtler zu gewinnen“. Bei der nächsten Veranstaltung werde man auch über das „Vorblühen“ im nächsten Jahr auf der Dr.-Welsch-Terrasse informieren. Der Bedarf dort sei zwar kleiner als auf dem LGS-Gelände im Jahr 2028, aber man werde auch 2027 schon Aufgaben an Ehrenamtliche vergeben. „Und im Winter beginnen auch die Schulungen für die Ehrenamtlichen“, so Kofink.

Ihren Zuhörern ist die Gartenschaubegeisterung anzumerken. Das schöne Wetter trägt mit dazu bei. Vor allem aber ist das ein Verdienst von allem, was auf dem 30 Hektar großen Gelände schon gemacht worden ist. „Schön“, entfährt es den Teilnehmern, als sie den renaturierten Speyerbach sowie die ersten Pflanzen sehen. Viele machen Fotos. Wissbegierig nehmen alle alles auf, was Luschnat und Kofink erklären. Ein Besucherpaar sieht in der Verschiebung der LGS ins Jahr 2028 und dem Vorblühen auf der Dr.-Welsch-Terrasse sogar einen Vorteil: „2027 wird ein super Probelauf, und auf dem Gelände hier hat alles zwei Jahre Zeit zu wachsen.“ Die Bereitschaft, sich einzubringen, ist offensichtlich da. Die Vorfreude auch.