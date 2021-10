Bewerbungsbroschüre für die Landesgartenschau – so bezeichnet es der Fachbereich Bauwesen und Stadtentwicklung. Tatsächlich aber handelt es sich bei dem, was am Dienstagabend im Neustadter Stadtrat präsentiert wurde, um ein echtes Buch. 32 auf 35 Zentimeter groß, 72 Seiten stark, mit einem festen Einband. Darin ist unter dem Motto „Sprung ins Grüne“ alles enthalten, was dafür spricht, dass Neustadt den Zuschlag für die nächste Landesgartenschau erhalten sollte.

Die Schau ist nicht mehr für 2026 angesetzt, sondern für 2027. Weil das Mainzer Innenministerium aber erst nach Drucklegung beschloss, den Termin zu verschieben, ist in dem Bewerbungsbuch noch von 2026 die Rede. Natürlich spielt das aber keine Rolle, wenn ein Fachgremium im ersten Quartal 2022 entscheidet, wer den Zuschlag erhält. Die Bewerbung, also das Buch, wird am 15. Oktober in Mainz abgegeben. Ende November kommt dann eine Landesgartenschau-Kommission zu Besuch.