Neustadt will sich im Herbst 2021 darum bewerben, die Landesgartenschau (LGS) Rheinland-Pfalz 2026 ausrichten zu können. Die Planungen laufen seit geraumer Zeit, indes hat das Land die Bewerbung wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr nach hinten geschoben. Mit ins Rennen gehen wollen bislang Mainz, Bendorf und Speyer.

In Neustadt werden jetzt die Bürger ins Boot geholt: Dazu hat die Stadt nach eigenen Angaben unter lgs.neustadt.eu eine Projektwebsite im Internet eingerichtet. Dort sind Hintergrundinformationen, aktuelle Nachrichten sowie wichtige Termine und Veranstaltungen rund um die Bewerbung zu finden. Dort können Neustadter auch selbst Vorschläge machen und sich für einen Newsletter anmelden.

Zwei Rundgänge im Angebot

Ein erster virtueller Rundgang über das potenzielle Landesgartenschau-Gelände im Osten der Stadt wird am Mittwoch, 30. September, ab 19 Uhr, angeboten. Wer teilnehmen will, muss sich per E-Mail an lgs2026@neustadt.eu anmelden und bekommt dann die Zugangsdaten geschickt. Notwendig sind eine Webcam und ein Mikrofon.

Wer sich den Ort des geplanten Geschehens lieber richtig ansehen will, hat dazu am Freitag, 2. Oktober, Gelegenheit. Dann geht es in Kleingruppen übers Gelände. Treffpunkt ist ab 14 Uhr am Parkplatz vor dem Sportgelände des VfL in der Branchweilerhofstraße. Auch dazu ist wegen Corona eine Anmeldung Pflicht. Das Formular ist auf der Homepage zu finden. Außerdem ist das LGS-Team telefonisch unter 06321/855-1559 zu erreichen.