Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In 20 Wochen muss Neustadt die Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 abgeben. Die Arbeiten am Konzept laufen, eine digitale Bürgerinfo steht an. Offen ist, wie viele Konkurrenten es am Ende sein werden.

„Es brummt auf allen Kanälen!“ Martina Annawald,