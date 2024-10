Bisher wurde für die Landesgartenschau (LGS) 2027 in Neustadt vor allem geplant. In dieser Woche haben die Arbeiten auf dem künftigen LGS-Gelände nun tatsächlich begonnen – mit dem Abriss alter Gebäude. Unser Foto zeigt den Bereich der ehemaligen Storck-Halle an der Adolph-Kolping-Straße. In den kommenden Monaten wird außerdem der Bereich entlang des Speyerbachs gerodet, um Platz für die Renaturierung des Bachs und den begleitenden Rad- und Gehweg zu schaffen. Mit der Renaturierung soll dann im kommenden Jahr begonnen werden. Das Gesamtkonzept für den Landschaftspark, der im Osten Neustadts entsteht und über die Gartenschau hinaus bestehen wird, ist vor knapp zwei Wochen vom Neustadter Stadtrat einstimmig gebilligt worden.