Der nächste kostenlose Erkundungsrundgang auf dem Gelände der Landesgartenschau (LGS) in Neustadt ist am Freitag, 5. Mai, ab 16 Uhr. Die Landesgartenschau-Gesellschaft gibt Interessierten die Möglichkeit, das künftige LGS-Gebiet kennenzulernen. Dabei werden die Planungen und die nächsten Arbeiten vorgestellt, und es wird erläutert, welche Ziele die Stadt als Ausrichter verfolgt. Da der Rundgang teils über unbefestigte Wege führt und auch bei Regen stattfindet, wird dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk dringend empfohlen. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, eine Anmeldung per E-Mail info-lgs@neustadt.eu ist erforderlich. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 4. Mai, 12 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz Deponie Haidmühle (Branchweilerhofstraße, VfL-Parkplatz). Im Juni wird ein weiterer Termin für einen Rundgang bekanntgegeben.