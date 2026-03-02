Für die Neustadter Landesgartenschau setzen die Verantwortlichen auch auf Ehrenamtliche. „Ein Großereignis wie die Landesgartenschau ist ein Gemeinschaftsprojekt, dessen Erfolg auch auf dem ehrenamtlichen Einsatz vieler Menschen basiert“, heißt es in einer Mitteilung der Landesgartenschau-Gesellschaft. Für diejenigen, die sich ehrenamtlich einbringen möchten oder das zumindest erwägen, gibt es am Mittwoch, 11. März, in der Gimmeldinger Meerspinnhalle (Kirchplatz 7) einen Infoabend um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr).

Oberbürgermeister Marc Weigel wird gemeinsam mit LGS-Geschäftsführerin Anne Pieper und dem LGS-Team unterschiedliche Einsatzbereiche für ehrenamtlich Helfende vorstellen und erläutern, wie sie bei der Landesgartenschau koordiniert werden. Ehrenamtliche sind für drei Bereiche vorgesehen: Besucherempfang, Gästeführungen und Geländeteam. Der Mitteilung zufolge haben sich bereits mehr als 150 Personen über die Webseite der Gartenschau für einen ehrenamtlichen Einsatz gemeldet. Alle Freiwilligen erhielten vor dem Gartenschaujahr entsprechende Schulungen und könnten sich ihre Arbeitseinsätze individuell planen, informiert die LGS-Gesellschaft. „Das Ehrenamt bietet die einmalige Chance, die Landesgartenschau aus einer anderen Perspektive und hautnah zu erleben“, so Anne Pieper. „Engagierte Helfende sind zugleich Botschafterinnen, Wegweisende und Gastgeber und prägen so das Gesicht einer Gartenschau. Sie sind für das Gelingen dieses einmaligen Projekts unverzichtbar.“

Die eigentlich für 2027 geplante Landesgartenschau findet voraussichtlich 2028 statt. Wegen Verzögerung wichtiger Bauvorhaben wollen Stadt und LGS-Gesellschaft die Verschiebung. Die Zustimmung der Landesregierung steht noch aus, wird aber erwartet. Im Jahr 2027 soll es nach aktuellen Planungen eine Art Mini-Gartenschau auf der Dr.-Welsch-Terrasse geben. Auch dafür werden Ehrenamtliche gebraucht.