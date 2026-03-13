Rund 150 Menschen wollten beim Infoabend wissen, wie und wo sie sich für die Landesgartenschau engagieren können. Dem Oberbürgermeister fiel ein Stein vom Herzen.

„Heute Abend habe ich mit weniger Zuspruch gerechnet“, kommentierte Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) die große Besucherresonanz in der Gimmeldinger Meerspinnhalle. Das Verschieben der Landesgartenschau in das Jahr 2028 habe ihm einige schlaflose Nächte bereitet, bekannte der OB freimütig. Trotzdem wolle man den Weg jetzt weitergehen. „Aus Gästen werden Akteurinnen und Akteure“, warb er für ehrenamtliches Engagement auf der Landesgartenschau.

„In das Gelände verliebt machen“ möchte Veranstaltungsleiterin Rebecca Siemoneit-Barum Besucher und Gastgeber. Das „Vorblühen“ im Jahr 2027 auf der Dr.-Welsch-Terrasse werde mit zahlreichen unterschiedlichen Veranstaltungen bestückt werden, versprach Siemoneit-Barum. Für die LGS 2028 erwarte sie 800.000 Besuche während der sechsmonatigen Öffnungszeit von April bis Oktober auf der etwa 30 Hektar großen Fläche. Gut 2000 Veranstaltungen und etwas mehr als 50 Ausstellungen sind geplant. Panoramaberg, Großbühne, Gastronomie, Veranstaltungshalle: Ausführlich stellte sie anhand eines großen Plans des Landschaftsparks die einzelnen Besucherattraktionen vor. Besonders freute Siemoneit-Barum sich über die Gestaltung der Parkmitte, die sie liebevoll als „Fernsehgarten“ bezeichnete.

Viel zu tun für die Ehrenamtlichen

Ehrenamts-Managerin Ingrid Dickes erläuterte die Details zu den drei Ehrenamtsbereichen. Der Besucherempfang kümmert sich um Informationen für Gäste, verleiht Mobilitätshilfen und begrüßt Reisebusgruppen. Vorgesehen sind hierfür von Montag bis Sonntag zwei Schichten täglich mit jeweils fünf Stunden von 9 bis 14 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. 60 Ehrenamtsstunden, also zwölf Schichten, sollten es für Aktive sein. „Viele machen mehr Schichten“, weiß Dickes, die schon bei der LGS Wangen im Allgäu 2024 mitwirkte.

Wer als Gästeführer fungieren möchte, werde im vierten Quartal 2027 und im ersten Quartal 2028 in insgesamt 16 Stunden geschult. Auch bei den Führungen, die jeweils montags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr stattfinden, anderthalb bis zwei Stunden dauern und eine Teilnehmerzahl von maximal 25 Besuchern umfassen sollen, werde eine Anzahl von mindestens zwölf Führungen angestrebt. Für Führungen in Fremdsprachen werden noch Interessenten gesucht.

Verkehr auf der Welsch-Terrasse?

Aufräumarbeiten, Sauberhalten der Wege und das Rechen von Sandflächen: Das sind Aufgaben des Geländeteams, das natürlich auch als Ansprechpartner für Besucher dienen kann. Hier sind Schichten von 7 bis 12 Uhr und von 12 bis 17 Uhr bei zwölf Schichten vorgesehen. Mithilfe eines Schichtenplanungsprogramms werde man sich für einen Sechs- bis Acht-Wochenintervall selbst einbuchen können.

Auf der Veranstaltung stellte sich als Nachfolgerin von Ingrid Dickes Lisa Kofink vor, die ab sofort deren Part Ehrenamt und Partnerkoordination im LGS-Team übernimmt.

Ein „Konzept der Verkehrssteuerung“ mahnte in der anschließenden Fragerunde ein Anwohner der Dr.-Welsch-Terrasse an. „Da fährt keiner mit dem Auto hin“, versicherte OB Weigel.

Alkoholfreie Weinprobe und Zeiten für geführte Hundegruppen

Einen Crash-Kurs in erster Hilfe für die ehrenamtlich Aktiven werde es ebenso geben wie regelmäßige Infos und Newsletter, erklärte LGS-Co-Geschäftsführerin Anne Pieper. Den Wunsch einer jungen Besucherin nach einer Weinprobe alkoholfreier Weine bei der LGS nahm Rebecca Siemoneit-Barum mit. Für großen Beifall sorgte die Ankündigung von Pieper, vor den Öffnungszeiten geführte Hundegruppen auf das LGS-Gelände zu lassen.

„Wir können uns gut vorstellen, beispielsweise beim Besucherempfang mitzuwirken“, erklärten am Schluss der zweistündigen Veranstaltung einmütig Ingrid Heyer aus Gimmeldingen und Siggi Brückmann aus Meckenheim. Über 150 Personen haben sich bereits bei der LGS für einen ehrenamtlichen Einsatz angemeldet.

Kontakt

Wer bei der LGS 2028 ehrenamtlich mitarbeiten will, kann sich per E-Mail melden: ehrenamt-lgs@neustadt.eu