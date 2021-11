Am Montag, 22. November, besucht die Landeskommission für die Landesgartenschau 2027 Neustadt. Wie sehr sich die Stadt und viele Bürger dieses Veranstaltung wünschen, darauf weisen auch Schilder an den Ortseingängen hin. Zum Beispiel dort, wo die Kommissionsmitglieder mutmaßlich bei der Anreise vorbeifahren, wie auf der Straße zwischen A65 und Holzhof-Kreisel. Die Landesgartenschau-Bewerbung hatte Neustadt am 15. Oktober abgegeben, zusammen mit fünf Mitbewerbern. Wer den Zuschlag erhält, soll sich im Frühjahr 2022 entscheiden. Der Kommissionsbesuch ist auf Anweisung des Landes nichtöffentlich.