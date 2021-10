Wegen der Pandemie war es eine ganz formlose Angelegenheit: Am Freitag gegen 10.30 Uhr hat die Stadt Neustadt ihre Bewerbung für die Landesgartenschau (LGS) 2027 beim rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium abgegeben. Wolfram Vogt, Fahrer von Oberbürgermeister Marc Weigel, brachte die Unterlagen sicher nach Mainz.

Ganz so formlos wollte es die Stadt dann aber auch nicht machen, wie Silke Hauenstein vom Stadtmarketing erläuterte. Und so wurden die Bewerbungsbroschüre, die Pläne und Ordner sowie ein USB-Stick in eine Weinkiste mit dem Markenzeichen der Neustadter Bewerbung „Sprung ins Grüne“ gepackt. Die Bewerbungsfrist für die Landesgartenschau in sechs Jahren ist am Freitag abgelaufen. Ins Rennen gehen wollten bislang neben Neustadt die Nachbarstadt Speyer, die Landeshauptstadt Mainz, Bendorf, Bitburg und die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach.

Postkarten-Aktion startet

Um die Bewerbung zu unterstützen, startet am Montag, 18. Oktober, eine vom Globus-Markt initiierte Postkarten-Aktion, die von der Unternehmensgemeinschaft Willkomm mitgetragen wird. In allen teilnehmenden Geschäften gibt es Postkarten, auf denen Kunden darlegen können, warum Neustadt die Landesgartenschau 2027 ausrichten sollte. Adressiert sind sie an den Oberbürgermeister. Wenn die LGS-Kommission am 22. November in Neustadt zu Gast ist, sollen die Karten übergeben werden.