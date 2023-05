Die Neustadter Confiserie Michel ist als einzige Konditorei in der Pfalz mit dem Landesehrenpreis 2023 im Genusshandwerk ausgezeichnet worden. Landes-Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat am Sonntag in Koblenz 32 Betriebe (Bäcker, Metzger, Konditoren, Speiseeishersteller und Bierbrauer) geehrt. Alle Preisträger zeichneten sich dadurch aus, dass sie mit „traditionellen Herstellungsmethoden und regionalen Zutaten herausragende Qualität und damit besondere Geschmacksmomente“ schaffen, so die Ministerin . Um die Auszeichnung hätten sich fast 70 Betriebe beworben. Zum Ehrenpreis gehört auch ein besonderes Logo, mit dem die Betriebe nun werben können. Konditor Jochen Müller betreibt die Confiserie mit seiner Frau Petra seit 2005.