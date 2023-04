Norbert Stuck aus Haßloch ist im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer für sein „herausragendes ehrenamtliches Engagement im kulturellen Bereich“ mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz gewürdigt worden.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld zeichnete den 77-Jährigen aus. Er lobte Stuck als „einen Schulmann, aber auch einen Theatermann durch und durch“. Norbert Stuck, ehemaliger Rektor der Karl-Wendel-Schule Lambsheim, ist seit dessen Gründung für das Lambsheimer Ensemble „Theater am Türmchen“ aktiv. Er steht seit nunmehr fast 30 Jahren selbst auf der Bühne, führt Regie und schreibt Stücke, die teils mehrfach ausgezeichnet wurden. Unter anderem verfasste er im Luther-Jahr 2017 das Stück „Martin Luther. Szenen aus seinem Leben“, das für viel Begeisterung sorgte. Auch „Der dreckige Daniel“, bei dem er Regie führte, erfuhr viel Beachtung. Stuck sitzt seit 2007 in der Jury des Mundartwettbewerbs Dannstadter Höhe. Nikolaus Hofen, langjähriger Vorsitzender der Jury des Mundartwettbewerbs, sagte bei seiner Laudatio, Stuck sei „ein Freund der heimischen Theaterkultur und des pfälzischen Dialekts“. Der Vorsitzende des Vereins „Theater am Türmchen“, Rafael Barth, lobte: „Du bist in dieser Region verwurzelt und machst andererseits weltoffen Theater, das über das normale Mundart-Komödien-Theater hinausgeht.“ Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) freute sich über die Würdigung für Stuck und betonte: „Es ist gut zu wissen, dass wir in Haßloch so einen Theaterexperten haben.“

Der Geehrte berichtete über die Entstehung so manchen Stücks für das „Theater am Türmchen“. „Ich hatte den schönsten Beruf, den es gibt“, versichert er. Und seiner Lieblingsfreizeitbeschäftigung, dem Theater, dem soll er, wenn es nach den Weggefährten geht, noch lange treu bleiben.