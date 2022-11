Der Kochbus der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ kommt am Freitag, 4. November, ab 10.15 Uhr nach Neustadt, und zwar zum Technischen Hilfswerk (THW), Le Quartier Hornbach 15. Dabei sollen die Bundesfreiwilligendienstler des THW mehr darüber erfahren, was Ernährung mit dem Klima zu tun hat, wo Obst und Gemüse herkommen, und wie Lebensmittel richtig gelagert werden. Höhepunkt soll der Kochworkshop sein, bei dem die Teilnehmenden gemeinsam mit dem Kochbusteam die Lebensmittel zubereiten und gemeinsam essen. Das Klimaschutzministerium will mit der Initiative die Ernährungsbildung im Land verankern.