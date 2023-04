Bei einer Feierstunde wird das Neustadter Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) am Dienstag vom Land Rheinland-Pfalz als BNE-Schule zertifiziert. Das Gymnasium engagiert sich laut Projektleiter Sebastian Heupel seit vielen Jahren in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). „Exemplarisch können das Streuobstwiesen- und Schulgartenprojekt genannt werden“, so der Lehrer. In jedem Schuljahr absolvieren die Schüler der siebten Klassen drei Unterrichtsgänge auf der Streuobstwiese. Die Module sind in den Biologieunterricht integriert und erstrecken sich von der Apfelernte über den Baumschnitt bis zu Bodenuntersuchungen sowie dem Entdecken der Artenvielfalt auf der Wiese. Im Schulgarten bepflanzen die Schüler der fünften Klassen die Hochbeete und feiern ihre Ernte mit einem gesunden Frühstück. Das Thema Nachhaltigkeit wird zudem in den Bereichen Politik, Soziales und Ökonomie berücksichtigt. Heupel: „Zum einen durch demokratische Strukturen und zum anderen durch zahlreiche Exkursionen und Veranstaltungen an der Schule wie beispielsweise Demokratietage oder Planspiele.“ Man sei sehr froh über die Auszeichnung durch das Land. Zentrales Ziel sei, „in der ganzen Schulgemeinschaft die Gedanken und Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung zu verbreiten“.