Bauarbeiten in Neustadter Schulen werden in diesem Jahr vom Land mit 415.000 Euro gefördert. Darüber hat die Schulaufsichtsbehörde ADD informiert. Ihren Angaben zufolge profitieren die Grundschule Heinz Sielmann (55.000 Euro), die Realschule Plus (50.000 Euro), das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (180.000 Euro) und das Käthe-Kollwitz-Gymnasium (130.000) von der Förderung. Unterstützt werden damit Umbau- und Erweiterungsarbeiten arbeiten sowie der Verbesserung des Brandschutzes an Schulen. In Haßloch werden die Gottlieb-Wenz-Schule (105.000 Euro) und die Realschule Plus (150.000 Euro) unterstützt. Zudem gehen 735.000 Euro an die Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim.