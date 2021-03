Bei der dritten Runde des speziell auf die Veranstaltungsbranche ausgerichteten Kulturförder-Programms „Lichtblicke“ des Landes Rheinland-Pfalz gehören auch zwei Neustadter Unternehmen zu den Nutznießern: die Firma „Südwest-Sound“, die nach Auskunft ihres Geschäftsführers Andreas Eigenberger im April ein Musikevent mit verschiedenen Künstlern aus der Region im Saalbau plant, das (nach Lage der Dinge ohne Publikum) in professioneller Manier aufgezeichnet und danach unter dem Titel „Neustart Neustadt“ im Internet präsentiert werden soll, sowie das Projekt „Quellwassertransport“ des Lachen-Speyerdorfer Künstlers Olaf E. Bergmann, das an die multimedialen Aktivitäten anknüpft, die unter gleichem Namen 2020 im coronabedingt stillgelegten Roxy-Kino über die Bühne gingen. Beide Vorhaben werden mit der Höchstfördersumme von 25.000 Euro gewürdigt. Träger des „Lichtblicke“-Programms ist das Kulturministerium in Mainz. Insgesamt wurden nach dessen Angaben in der dritten Runde zehn Veranstaltungsprojekte mit zusammen 206.700 Euro gefördert. In den beiden Runden zuvor waren 25 Anträge zur Verwirklichung digitaler oder hybrider Kulturevents finanziell unterstützt worden.