Die Mutter aus Lambrecht, deren zwölfjähriger Sohn 2014 für vier Wochen vermisst war, ist vom Vorwurf des Kindesentzuges aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. „Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass die Angeklagte stets wusste, wo ihr Sohn sich aufhält, aber es fehlen die juristischen Fakten“, erklärte der Amtsrichter am Donnerstag. Auch die Staatsanwaltschaft hatte nach der Beweisaufnahme auf Freispruch plädiert. Der Junge sollte damals zurück in ein Kinderheim in der Südpfalz und lief angeblich in der Nähe des Neustadter Bahnhofes seiner Mutter davon. Er wurde vier Wochen später bei einem Freund der Familie gefunden. Der mittlerweile verstorbene Mann hatte ihn vor dem Jugendamt versteckt. Er war dafür 2016 zu einer Geldstrafe verurteilt worden.