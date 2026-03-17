Beim Sommertag in Lambrecht wurde wieder der traditionelle Baumstamm durchgehackt – ein Brauch mit historischem Hintergrund.

Das Durchhacken eines Baumstamms gehört zu den besonderen Traditionen des Lambrechter Sommertags. Lange wurden dort verschiedene Bräuche gepflegt, doch heute ist vor allem diese Tradition erhalten geblieben. Dazu sowie zu einer Präsentation von Sommertagsstecken hatte der Verkehrsverein für Sonntag eingeladen.

Der Brauch erinnert an einen Konflikt zwischen den einst selbstständigen Gemeinden Grevenhausen und St. Lambrecht in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Bereits 1577 hatte Pfalzgraf Johann Casimir den Lambrechter Tuchmachern erlaubt, auf den Kreuzwiesen, die zu Grevenhausen gehörten, ihre Tücher zum Trocknen auszubreiten.

Historischer Streit zwischen zwei Gemeinden

Mitte des 18. Jahrhunderts stand zwischen Grevenhausen und St. Lambrecht eine Zollstation mit Schlagbaum. Zwischen den beiden Gemeinden kam es immer wieder zu Konflikten. Auch die unterschiedlichen Herrschaften spielten dabei eine Rolle: St. Lambrecht unterstand dem Pfalzgrafen, Grevenhausen den Bischöfen von Speyer.

Im Jahr 1755 sollen die Grevenhausener den Lambrechter Tuchmachern den Zugang zu den Kreuzwiesen verwehrt haben. Grevenhausener und Lambrechter standen sich daraufhin bewaffnet am Schlagbaum gegenüber.

Bevor es zu einem handfesten Streit kam, soll jedoch ein bischöflicher Amtsherr aus Neustadt mit der Urkunde von 1577 erschienen sein. Nachdem diese verlesen worden war, wurde der Streit beigelegt. Stattdessen entfernte man den Schlagbaum und feierte ein Frühlings- und Friedensfest.

Vom Streit zum Brauchtum

Aus diesem Ereignis entwickelte sich die Tradition des Stamm-Durchhackens. Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb der Lambrechter Karl Rauch ein Sommertagsspiel, in dem der historische Konflikt aufgegriffen wird. Das Stück wurde im Laufe der Jahre mehrfach aufgeführt.

Lange Zeit gehörten auch ein Ringkampf, der auf frühere Sonnenwendtraditionen zurückgeht, sowie ein Lambrechter Sommertagslied zum Brauchtum. Heute ist davon vor allem das Stammhacken übrig geblieben. In diesem Jahr wäre selbst diese Tradition beinahe ausgefallen, weil sich zunächst keine Teilnehmer fanden.

Zwei Feuerwehrmänner springen ein

Erst Ende vergangener Woche meldeten sich zwei Feuerwehrmänner: der 19-jährige Florian Schlutt und der 22-jährige Lucas Schuster. Am Sonntag mussten sie sich auf dem Friedrich-Ebert-Platz kräftig anstrengen, um den Baumstamm an zwei Stellen zu durchhacken.

Christine Klein, Vorsitzende des Verkehrsvereins, versuchte über ein Mikrofon, die Zuschauer zum Anfeuern zu animieren. Trotz mehrerer Trinkpausen begannen die beiden schnell zu schwitzen. Die zunächst kräftigen Axthiebe wurden schwächer, beide waren sichtbar erschöpft. Schließlich gelang es Florian Schlutt als Erstem, den Stamm vollständig zu durchhacken.

„Ich habe gedacht, ein Schlag reicht“

Im anschließenden Gespräch räumten beide ein, dass sie sich die Aufgabe einfacher vorgestellt hatten. „Ich habe vorher noch Witze gemacht und gesagt, ein Schlag und durch ist er“, sagte Schlutt. „Das ist der erste Baum, den ich durchgehackt habe“, berichtete Schuster.

Gemeldet habe er sich, „weil ich dazu beitragen will, die Tradition zu erhalten“. Schlutt erklärte: „Ich habe gedacht, bevor es keiner macht, mache ich es.“ Der Sieger erhielt einen Lorbeerkranz, der Zweitplatzierte einen Kranz aus Stroh.

Kinder präsentieren Sommertagsstecken

Doch damit war die Aufgabe für die beiden noch nicht beendet. Auf dem Hof der Grundschule mussten sie noch über ein Feuer springen – als Zeichen der Freude darüber, dass der Winter vorbei ist.

Zum Abschluss präsentierten Kinder in einer kleinen Parade ihre Sommertagsstecken. Außerdem sangen die Schüler der zweiten Klasse der Grundschule ein Lied.