Seit August laufen Bauarbeiten an der B39 im Lambrechter Tal. Ziel der Arbeiten: der Lückenschluss des Rad- und Gehwegs entlang der Bundesstraße im Bereich Weidenthal/Frankenstein und Neidenfels. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Doch der Endspurt wird noch einmal einige Einschränkungen bringen. Denn in der Woche nach Ostern muss von 21. April, 15 Uhr, bis zum 26. April, 22 Uhr, die B39 in Neidenfels komplett für den Verkehr gesperrt werden, was auch den Pendlerverkehr Richtung Neustadt betrifft. Laut LBM erfolgen in der Zeit noch Arbeiten an der Fahrbahndecke. Eine örtliche Umleitung gebe es nicht, der Verkehr müsse weiträumig über Bad Dürkheim und Johanniskreuz umgeleitet werden. Fußgänger und Radfahrer können den Radweg jedoch auch während der B39-Vollsperrung nutzen, so der LBM. Ab 26. April müssten noch Restarbeiten erfolgen – daher gebe es dann für weitere zwei Wochen noch eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung. Außerdem werden laut LBM an zwei Tagen Ende April/Anfang Mai Schäden auf der B39 im Bereich Eisenkehlstraße in Richtung Weidenthal beseitigt. Dazu erfolge eine halbseitige Sperrung der B39 im Abschnitt Weidenthal/Frankenstein, der Verkehr werde über eine Ampelanlage gesteuert. Die gesamten Bauarbeiten kosten rund 2,2 Millionen Euro. Seit Mitte Januar läuft der dritte Bauabschnitt zwischen Neidenfels und Frankeneck. Diese Arbeiten, für die eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung eingerichtet wurde, sollen bis zum 20. April abgeschlossen werden.