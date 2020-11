Die Stadt Lambrecht ist auf der Suche nach einem Spender, der der Stadt einen sieben bis zehn Meter hohen Tannenbaum schenkt. Das teilte Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) im Stadtrat mit. Der Baum soll in der Adventszeit auf dem Friedrich-Ebert-Platz als Weihnachtsbaum aufgestellt werden, um trotz Pandemie und abgesagter Adventsmärkte etwas vorweihnachtlichen Glanz zu verbreiten. Wer einen Baum in seinem Garten loswerden möchte, könne sich bei der Stadtverwaltung melden. Der Baum werde abgeholt, so Müller.