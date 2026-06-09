Die Stadt Lambrecht kauft eine Bühne, die für eigene Veranstaltungen genutzt werden kann. Außerdem können Vereine sie für Veranstaltungen ausleihen.

Beschlossen haben dies die Mitglieder des Stadtrats. Nach Angaben der Beigeordneten Tanja Bundenthal-Beck ( FWG) ist die vorhandene Bühne, die beispielsweise bei der Kerwe für Auftritte von Bands aufgebaut wird, in einem schlechten Zustand und kann nicht mehr aufgestellt werden. Angeschafft werden soll eine Bühne mit einem rechteckigen Dach und Stahlträgerständern, die etwa 15.000 Euro kosten wird. Dazu kommen Ballastpunkte zum Beschweren der Bühne.

Wie Bundenthal-Beck sagte, sei noch nicht klar, wie viele dieser Ballastpunkte benötigt würden. Ein Exemplar koste 2500 Euro. Angeschafft werden solle außerdem ein Faltpavillon als Unterstand, der wahrscheinlich knapp 2000 Euro kosten werde. Die Mehrheit der Ratsmitglieder erklärte sich damit einverstanden, dass Bundenthal-Beck die einzelnen Teile bestellt, ohne vorher nochmals den Stadtrat zu fragen.