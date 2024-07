In Lambrecht wird am Wochenende die 573. Geißbockkerwe gefeiert. Start ist am Freitag, 2. August.

Unter Leitung der Beigeordneten Tanja Bundenthal-Beck hat das Kerwerkomitee das Programm zusammengestellt. Dieses Jahr werde sich die aus der Kerwejugend entstandene, neu gegründete Stadtjugend verstärkt ins Kerwegeschehen einbringen und dadurch den Bauhof entlasten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Stadtjugend wird neue Ideen zur Gestaltung der Kerwe einbringen und auf das Erscheinungsbild achten. Auch das Aufstellen des Kerwebaums sowie einige Spielstationen an der Kerwerallye fallen in die Regie der Stadtjugend.

Ausgegraben wird die Kerwe am Freitag um 18 Uhr in der Mühlstraße. Danach geht es gemeinsam mit der Stadtjugend zum Herzog-Otto-Platz, wo der Kerwebaum aufgestellt wird. Im Anschluss ist Fassbieranstich. Auf dem Kerweplatz (Friedrich-Ebert-Platz/Friedrich-Ebert-Brücke) wird ab 20 Uhr Live-Musik mit der Band Groovin’ Monkeys geboten.

Am Samstag beginnt das Kerwetreiben um 16 Uhr. Die Kinderrallye startet um 17 Uhr (bis 19 Uhr). Stempelkarten gibt es auf dem Kerweplatz. Ab 20 Uhr unterhält die Band Memitos die Gäste. Der Sonntag startet mit dem ökumenischen Kerwegottesdienst um 10.30 Uhr.

Um 14.30 Uhr setzt sich der Kerweumzug mit zahlreichen Wagen und Fußgruppen in Bewegung. Zum Abschluss hält Kerweredner Markus Bialas seine Rede vom Balkon am Haus der Vereine aus. Der Gesangverein Lambrecht lädt ab 14.30 Uhr in die Kaffeestubb in der Grundschulturnhalle ein.

Der Kerwe-Montag ist Familientag. Das Kerwetreiben beginnt um 17 Uhr. Um 19 Uhr startet die Oldie-Night mit der Band Good Times. Gegen 21.30 Uhr wird die 573. Geißbockkerwe dann begraben.