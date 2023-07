Zahlreiche Oldtimer und ihre Fans trafen sich am Sonntag auf dem Tuchmacherplatz in Lambrecht. Dort startete die 15. Lambrecht Classic für Automobile bis zum Baujahr 1997. Ziel der Tour war der Flughafen Pirmasens hinter Rieschweiler-Mühlbach. Viele weitere bekannte Fabrikate aus den vergangenen Jahrzehnten unternahmen die rund 150 Kilometer lange Tour am Sonntag. Ebenfalls dabei waren Frank Lengers und Bettina Pinks aus Gommersheim in einem Citroën 11 CV aus dem Jahr 1950. Die Veranstaltung wird für den ADAC Pfalz Veteranenfahrten-Touristik-Cup und den ADAC Classic Revival Pokal gewertet. Neben der Ausfahrt blieb für Teilnehmer und Fans am Nachmittag noch genügend Zeit, über die alten Fahrzeuge zu reden und Freundschaften zu pflegen.