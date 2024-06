Die 16. Lambrecht Classic, eine Oldtimerfahrt um den Wanderpokal der Verbandsgemeinde Lambrecht, findet am Sonntag, 7. Juli, wieder in Lambrecht statt.

Der Motorsport-Club Lambrecht bietet auch dieses Jahr für die Teilnehmer, die es entspannt angehen wollen, wieder die Möglichkeit, die Veranstaltung als reine Touristikfahrt ohne Aufgaben zu absolvieren. Die anderen Teams, die um die Pokale fahren, beginnen wieder mit dem Lambrechter Sprint direkt am Start und haben auch unterwegs einige kleine Aufgaben zu erfüllen.

Die Veranstaltung wird zum ADAC-Classic-Revival-Pokal und zum ADAC-Pfalzpokal für Veteranenfahrzeuge gewertet. Aber bevor es an den Start geht können die Teilnehmer sich bei einem Frühstück im Gemeinschaftshaus für die Fahrt stärken.

Start und Ziel ist auf dem Tuchmacherplatz in der Wiesenstraße. Teilnehmen dürfen Fahrzeuge bis Baujahr 2000. Die Teilnehmer treffen ab 8 Uhr ein. Start des ersten Fahrzeugs ist um 10.01 Uhr. Die Strecke führt über Elmstein, wo eine Stempelkontrolle am Kuckucksbähnel-Bahnhof stattfindet, nach Iggelbach, Johanniskreuz, Leimen und Merzalben nach Rodalben zur Halle der TS Rodalben.

70 Anmeldungen liegen bereits vor

Dort werden die Teilnehmer zur Mittagspause ab etwa 12 Uhr eintreffen. Der Automobilclub 1904 Pirmasens im ADAC organisiert die Pause und wird eine kleine Stärkung an die Teilnehmer ausgeben. Die Fahrzeuge können von interessierten Zuschauern besichtigt werden. Nach einer Geschicklichkeitsaufgabe wird zur Rückfahrt nach Lambrecht gestartet. Über Donsieders, Waldfischbach-Burgalben und die Bundesstraße 270 nach Geiselberg. Von Schmalenberg geht es weiter über Bartelsberg und Trippstadt nach Johanniskreuz. Beim Café Nicklis findet eine weitere Geschicklichkeitsprüfung statt. Von dort über Johanniskreuz und das Elmsteiner Tal fahren die Teilnehmer nach Weidenthal und danach zurück nach Lambrecht auf den Tuchmacherplatz. Der Zieleinlauf des ersten Fahrzeugs wird ab etwa 14.30 Uhr erwartet.

Nach dem Zieleinlauf stellen die Teilnehmer ihre Fahrzeuge wieder auf dem Tuchmacherplatz ab, wo die Zuschauer sie besichtigen können. Im Gemeinschaftshaus können die Teilnehmer sich dann für die Siegerehrung stärken.

Zurzeit liegen schon fast 70 Anmeldungen vor und der Oldtimerfreund wird Fahrzeuge aus den 30er Jahren bis in die 2000er in großer Vielfalt bewundern können.

Der erste Anmeldeschluss zum ermäßigten Nenngeld war der 18. Juni. Die Anzahl der Fahrzeuge, die zur Fahrt zugelassen werden, ist auf 100 begrenzt.

Info

Wer an der Veranstaltung teilnehmen will, kann bei Franz Billo unter Telefon 0621 6295102 oder per E-Mail an info@mclambrecht.de die Anmeldeunterlagen anfordern. Auch auf der Website des Clubs (mclambrecht.de) können die Teilnahmeunterlagen heruntergeladen werden. Dort ist auch eine Liste der bereits vorliegenden Anmeldungen abrufbar. Bei der Schellbach’schen Apotheke in Lambrecht und bei der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht liegt die Ausschreibung zum Mitnehmen aus.