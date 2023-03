Nach dreimaliger Zwangspause treibt Hansel Fingerhut am Sonntag wieder in Forst sein Unwesen. Das Laienspiel geht auf eine alte Tradition zurück und steht unter Schutz.

Bei gutem Wetter waren es schon einmal annähernd 2000. „Das Spiel wird die Weinstraße runter einige Male aufgeführt“, erzählt Birgit Walters, die Vorsitzende des Forster Brauchtumsvereins. Die Dorfstraße ist dann für den Autoverkehr tabu.

Auf dem Festplatz und in der Traberger-Halle sei für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher gesorgt. Ein Karussell, Schaustellerbuden und der Schorlestand der Feuerwehr sollen zudem für gute Stimmung bei Jung und Alt sorgen. Auch das Weinprobierständel der Forster Winzerschaft gegenüber wird geöffnet sein.

Tradition seit 1721

Darsteller des Hansel Fingerhut ist einmal mehr Andreas Wenser (49), der Vorstandsvorsitzende des Forster Winzervereins. Außerdem sind Darsteller: Markus Böhl (Sommer), Jochen Litzenburger (Winter), Steven Menger (Henrich-Fähnrich), Stefan Frank (Scherer), Stefan Molitor (Nudelgret).

Das Hanselfingerhutspiel geht auf das Jahr 1721 zurück und ist seit 2016 von der Unesco, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kommunikation als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Anlässlich der 300. Aufführung des Spiels bietet der Pfälzer Volkskundler Helmut Seebach (Mainz/Annweiler) ein Buch zur Geschichte des Festes und zur Narrenfigur des Hansel an, so die weiteren Angaben des Forster Brauchtumsvereins. „Warum ist er schwarz? Warum küsst er die Frauen? Wie kam er in das Sommertagsspiel und wie erhielt das Brauchtum den Weltkulturerbe-Status der Unesco?“ Auf diese Fragen soll das Buch Antworten geben, das am 19. März im Alten Wachlokal – vom persönlich anwesenden Autor signiert – für 10 Euro erworben werden kann.