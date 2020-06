Am frühen Montagmorgen ist eine Lagerhalle des Neustadter Reitclubs in der Branchweilerhofstraße abgebrannt. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte, wurden dabei weder Menschen noch Pferde verletzt. Das Feuer war um 3.19 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle, wo unter anderem Futtermittel wie Heu und Stroh gelagert waren, bereits komplett in Brand.

16 Pferde gerettet

Zwei Mitarbeiter des Reitclubs sowie eine Polizistin konnten die 16 Tiere in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Pferdeboxen und die Reithalle. Jedoch seien aufgrund der Hitze Schäden an den Ställen entstanden, teilte ein Feuerwehr-Sprecher auf Anfrage mit. Die Straße zwischen der Straße Nachtweide und der Einmündung Bundesstraße 38 war bis etwa 7.30 Uhr gesperrt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 10 Uhr.

Angaben zur Ursache des Feuers und der Schadenssumme konnten noch nicht gemacht werden, die Kriminalpolizei ermittelt.