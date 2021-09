Unbekannte Jugendliche haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22 und 7 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Geinsheim ein Lagerfeuer entzündet. Laut Polizei stellt das unberechtigte Betreten des Schulgeländes einen Hausfriedensbruch dar, weshalb nun ermittelt werde – auch wenn durch das Feuer kein Schaden entstanden sei. Der Hausmeister der Schule fand morgens am Eingangstor ein neuwertiges BMX-Rad der Marke Btwin, Typ Wipe, das einem der Jugendlichen gehören könnte. Im Bereich der zum Tretlager führenden Rohre ist der Rahmen mit einer Comic-Folie beklebt. Das Rad ist dunkelgrau, zudem ist eine Zusatzbeleuchtung vorn und hinten angebracht. Die Polizei hofft unter Telefon 06321 8540 auf Hinweise von Zeugen – egal, ob an der Schule etwas beobachtet worden ist oder jemand Angaben zum gesuchten Fahrradbesitzer machen kann.